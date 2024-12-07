Kayseri Süper Amatör Küme\'de 7. Hafta Heyecanı Başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. hafta heyecanı yarın başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 7. hafta heyecanı yarın oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu, yarın 2 grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
Kayseri Esen Metal SK-1966 Turanspor: Adem Barış Macit
Kayseri Atletikspor-Kayserigücü FK: Berkecan Kalkan
Başakpınarspor-Özvatanspor: Ahmet Pakırcı
Kayseri Şekerspor- Erciyes Esen Makina FK: Furkan Ulu
İsmail Okumuş FK- Hacılar Erciyesspor: Esat Sabuncu
Tomarza Belediyespor-Argıncıkspor: Tolga Selvi
Kocasinan Şimşekspor-Döğerspor: Ali Yıldız - KAYSERİ
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