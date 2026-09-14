Kayseri Süper Amatör Küme'de fikstür çekimi 16 Eylül'de yapılacak - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme'de fikstür çekimi 16 Eylül'de yapılacak

Kayseri Süper Amatör Küme\'de fikstür çekimi 16 Eylül\'de yapılacak
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilecek. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel'in duyurduğu çekimin ardından yeni sezon 11 Ekim 2026 Pazar günü tek grup halinde başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme fikstür çekimi 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Sümer Amatör Evi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

2026-2027 futbol sezonu için geri sayım başlarken Kayseri Süper Amatör Küme tek grup halinde oynanacak. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklama ile Süper Amatör Küme fikstür çekiminin 16 Eylül Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Yücel yaptığı açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini belirterek; "2026-2027 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Süper Amatör Küme'de yeni sezon fikstürünü 16 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de yeni sezon ise 11 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de fikstür çekimi 16 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme'de fikstür çekimi 16 Eylül'de yapılacak - Son Dakika
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