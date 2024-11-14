Kayseri Süper Amatör Küme\'de Liderler Değişti

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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Özvatan Gençlikspor, B Grubu'nda ise Esen Metalspor liderliğe yükseldi.

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunda 4 hafta geride kaldı. Zevkli ve çekişmeli geçen 4. hafta maçları neticesinde liderlik el değiştirdi. A Grubu'nda ilk 3 haftayı başarıyla geride bırakan Amaratspor, 4. hafta maçında Hacılar Erciyesspor'a mağlup olunca zirveyi bıraktı. Atletikspor'u 2-0 yenen Özvatan Gençlikspor 10 puana ulaşarak liderliğe yükseldi. 9 puanı bulunan Başakpınarspor ile Amaratspor ise liderin takipçisi oldular.

B Grubu'nda ise lider Argıncıkspor'u 2-1 mağlup eden Esen Metalspor, zirvenin yeni sahibi olurken Şekerspor ikinci sıraya yükseldi. Liderlikten olan Argıncıkspor ise averajla 5. sıraya kadar geriledi. Grupta Tomarza Belediyespor ve 1966 Turanspor'un henüz puanı bulunmuyor. - KAYSERİ