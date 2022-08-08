Sungur F.K yeni sezonu açtı - Son Dakika
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Sungur F.K yeni sezonu açtı

08.08.2022 11:48
Sungur F.K yeni sezonu açtı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Sungur Futbol Kulübü, Sümer Stadı'nda yaptığı ilk antrenman ile sezonu açtı.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Sungur Futbol Kulübü, Sümer Stadı'nda yaptığı ilk antrenman ile sezonu açtı.

Kurulduğu ilk yılda Birinci Amatör Küme'de grup şampiyonu olan ve ardından oynadığı Play-Off maçını kazanarak Süper Amatör Küme'ye yükselen Sungur F.K, yeni sezon çalışmalarına başladı. Sümer Stadı'nda sezonun ilk idmanını yapan mavi-beyazlı takımın sezon açılışında yeni transferleri dikkat çekti.

Sungur F.K Teknik Direktörü İbrahim Sungur, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, "İlk senemizde Birinci Küme'de şampiyonluk yaşadık. Süper Amatör Küme'de ses getiren takımlardan biri olacağız. İlk çalışmamızı yaptık. Bundan sonraki günlerde çalışmalarımız sürdürerek yeni sezona hazır hale gelmek istiyoruz. Önemli isimler ile anlaştık. Transferlerimiz devam edecek" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

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