Sungur F.K Teknik Direktörü İbrahim Sungur , yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, "İlk senemizde Birinci Küme'de şampiyonluk yaşadık. Süper Amatör Küme'de ses getiren takımlardan biri olacağız. İlk çalışmamızı yaptık. Bundan sonraki günlerde çalışmalarımız sürdürerek yeni sezona hazır hale gelmek istiyoruz. Önemli isimler ile anlaştık. Transferlerimiz devam edecek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sungur F.K yeni sezonu açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.