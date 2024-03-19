Kayseri Süper U-18 Ligi\'nde Şampiyonlar Belli Oldu

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Kayseri Süper U-18 Ligi maçları tamamlandı. Sona eren ligin ardından ilk iki sırayı alan Kocasinan Şimşekspor ile Talasgücü Belediyespor takımları Kayseri'yi U-18 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Lig sonunda ilk sırayı Kocasinan Şimşekspor aldı.Sarı siyahlı takım oynadığı 28 maçta 25 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 79 puan topladı. Rakip filelere tam 118 gol atan Kocasinan Şimşekspor kendi kalesinde ise sadece 22 gol gördü. Ligin son haftasına kadar ilk sırayı alma mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor ise Kocasinan Şimşekspor karşısında aldığı yenilgi ile ikinci sırada kadı. İkinci olmasına rağmenTürkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elden eden sarı lacivertli takım bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 24 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 73 puan toplamayı başardı. Talasgücü Belediyespor, bu sezon oynadığı 28 maçta rakip fileleri 101 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 24 gol gördü.

Öte yandan, lige 6 takım veda etti. Daha önce ligden ihraç edilen Tomarza Belediyespor, Yeşilspor, AnayurtFinal ve Kocasinan Ülküspor'un yanı sıra ligin son haftasına kadar centilmence mücadelelerini sürdüren Kayseri Yolspor ile KılıçaslanYıldızspor takımları da lige veda eden takımlar oldu. - KAYSERİ