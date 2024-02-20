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Kayseri U-15 Futbol Ligi Fikstür çekimi gerçekleştirildi. Bu sezon lige katılan 35 takım 4 ayrı grupta mücadele edecek.

Kayseri U-15 Futbol Ligi fikstür çekimi Sümer Amatör Evi'nde yapıldı. Fikstür çekimine Kayseri Futbol İlTemsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl TertipKomitesi üyeleri ile lige katılacak olan takımların temsilcileri katıldı. Büyük ilgi gösterilen fikstür çekimi sonrasında lige katılan 35 takım 4 ayrı gruba ayrıldı. A Grubu 8 takımlı olurken, diğer üç grupta ise 9 takım yer aldı. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlarPlay-Off'a yükselecek. Play-Off maçları sonunda ise Kayseri'yi U15 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan iki takım belirlenmiş olacak. Futbol İlTemsilcisi MehmetYücel, lige katılan tüm takımlara başarılar dilerken özellikle Fair-Play çağrısında bulundu. Yücel, "Lige katılan tam takımlarımıza centilmence sakatlıkların olmadığı güzel bir lig diliyorum" dedi.

Ligde ilk hafta maçları 2-3 Mart tarihlerinde oynanacak. Fikstür çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Bayraktarspor, Gaziosmanpaşa, Argıncıkspor, Kayseri İdmanYurdu, Başakpınarspor, Sungur FK, Doğa Gençlikspor, Kayseri İdmangücü

B Grubu: Gültepespor, Hacılar Erciyesspor, İlbeyspor, Belsinspor, Güneşspor, Amaratspor, Anadolu Yıldızları, Yeni Kıranardıspor, Cuma Uluçayspor

C Grubu: Kocasinan Şimşek, Tomarza Belediye, Develispor, Develi Erciyesspor, Turanspor, Talasgücü Belediye, Mazakaspor, Kılıçaslan Yıldız, K. Atletikspor

D Grubu: Erkiletspor, Yolspor, Kayseri Şekerspor, Anadolugücü, Demirspor, Alsancakspor, Kalespor, Sarız Anadolu, Erciyesgücü - KAYSERİ