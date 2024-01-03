 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri U-17 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri U-17 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Tarihi Belli Oldu

Kayseri AmatörSpor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen U-17 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi, 8 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Lige katılacak olan takımların ise 8 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'e kadar katılım bildirisini yapmaları istendi. Başvurulara göre grup sayısı ve statü belirlenecek olan ligin fikstür çekimi, aynı gün saat 18.30'da Sümer AmatörEvi'nde yetkililer ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

Kayseri U-17 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Tarihi Belli Oldu
03.01.2024 - 08:39,
Abone Ol

Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi 8 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Kayseri AmatörSpor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılan açıklamada, fikstür tarihinin belirlendiği ifade edilirken, lige katılım sağlayacak olan takımların 8 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'e kadar katılım bildirisini yapması istendi.

Yapılacak başvurulara göre grup sayısı ve statü netlik kazanacak. Fikstür çekimi ise aynı gün saat 18.30'da Sümer AmatörEvi'nde yetkililer ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri U-17 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Tarihi Belli Oldu - Son Dakika


09:58
Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu
09:37
18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
08:57
Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
08:11
Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı
08:09
Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
07:47
Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi
02:53
İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı
00:21
ABD'den İsrailli Bakan'a 'Sorumsuz ve kışkırtıcı' suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi ABD'den İsrailli Bakan'a "Sorumsuz ve kışkırtıcı" suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi

Son Dakika
09:58 Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.
09:37 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
08:57 Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
08:11 Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı
08:09 Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
07:47 Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi
02:53 İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı
00:21 ABD'den İsrailli Bakan'a "Sorumsuz ve kışkırtıcı" suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi
00:07 Salih el-Aruri suikastının ardından Hamas, İsrail'e meydan okudu
23:57 Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 10:10:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri U-17 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement