Kayseri U-17 Futbol Ligi Final Maçları 25 Mayıs\'ta

Kayseri U-17 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda final maçları 25 Mayıs Pazar günü oynanacak. Final maçlarını kazanan iki takım Kayseri'yi Türkiye U-17 Futbol Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde edecek.

Büyük heyecana sahne olan klasmanların maçlarının ardından çeyrek final ve yarı final maçları nefes kesti. Yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden 4 takım, 25 Mayıs Pazar günü final maçlarını oynayacak. Yarı final karşılaşmalarında Kayseri Şekerspor'u saf dışı bırakan Anadolu Yıldızları, 1966 Turanspor'u eleyen Gültepespor, Hacılar Erciyesspor'u mağlup eden Erciyes 38 FK ve Kocasinan Şimşekspor'u eleyen Talas Belediyespor final maçlarına çıkacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği U-17 Play-Off final maç programını açıkladı. Buna göre Gültepespor-Erciyes 38 FK ve Anadolu Yıldızları-Talas Belediyespor karşılaşmalarının galipleri Kayseri'yi U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Final programı şöyle:

25 Mayıs 2025 Pazar Cumartesi/ Argıncık Stadı

15.00 Gültepespor-Erciyes38 FK

17.00 Anadolu Yıldızları-Talas Belediyespor - KAYSERİ