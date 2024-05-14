Kayseri U-17 Futbol Ligi Play-Off Grubu\'nda Final Maçları Oynanacak

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Kayseri U-17 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda final maçları 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Final maçlarını kazanan iki takım Kayseri'yi Türkiye U-17 Futbol Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde edecek.

Klasman gruplarında ilk iki sırayı elde eden 8 takımın katılımı ile geçtiğimiz hafta başlayankayseri U17Ligi Play-Off maçlarında final haftasına girildi.Yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden takım, 18 Mayıs Cumartesi günü final maçlarını oynayacak. Yarı final karşılaşmalarında Kayseri Şekerspor'u saf dışı bırakan Bayraktarspor, Kayseri Atletikspor'u eleyen Gültepespor, Erkiletspor'u mağlup eden Talasgücü Belediyespor ve Talas Anayurt'u eleyen Erciyesgücü final maçlarına çıkacak.

Kayseri Futbol İlTemsilciliği U-17 Play-Off final maç programını açıkladı. Buna göre Bayraktarspor-Talasgücü Belediyespor ve Gültepespor-Erciyesgücü karşılaşmalarının galipleri Kayseri'yi U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Final programı şöyle:

18Mayıs Cumartesi SümerStadı

12.00 Bayraktarspor-Talasgücü Belediye

14.30 Gültepespor-Erciyesgücü - KAYSERİ