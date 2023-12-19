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Kayseri Üniversiteleri Bölgesel Lig müsabakalarında aynı grupta - Son Dakika
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Kayseri Üniversiteleri Bölgesel Lig müsabakalarında aynı grupta

Konya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Basketbol Bölgesel Lig müsabakalarında Kayseri'nin üç üniversite takımı erkeklerde B Grubunda yer alacak. Erciyes Üniversitesi erkek takımı turnuvaya galibiyetle başladı. Kızlarda ise Erciyes Üniversitesi yarın BAY geçecek ve son maçını 22 Aralık Cuma günü oynayacak.

Kayseri Üniversiteleri Bölgesel Lig müsabakalarında aynı grupta
19.12.2023 - 11:54,  Güncelleme: 12:05
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Konya'da 22 Aralık Cuma günü tamamlanacak olan Üniversiteler Arası Basketbol Bölgesel Lig müsabakalarında Kayseri'nin üç üniversite takımı aynı gruba düştü.

Bölgesel Lig müsabakalarında Kayseri'yi erkeklerde Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi temsil ederken kızlarda ise Erciyes Üniversitesi kız takımı temsil ediyor. Turnuvada Kayseri'yi temsil eden Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi erkek takımları çekilen kura sonucunda B Grubunda yer alarak birbirlerinin rakibi oldu. 22 Aralık'ta tamamlanacak olan Bölgesel Lig müsabakalarında takımların hedefleri, gruplarında ilk sırada yer alarak Süper Lig terfi maçları oynamaya hak kazanmak. Bu çerçevede turnuvada oynanan ilk maçta Erciyes Üniversitesi erkek takımı rakibi Konya Teknik Üniversitesini 86-61 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Yarın ise B Grubu'nda saat 10.00'da Erciyes Üniversitesi - Abdullah Gül Üniversitesi ve 14.00'da Konya Teknik Üniversitesi - Kayseri Üniversitesi maçları oynanacak.

Kızlarda Erciyes Üniversitesi yarını BAY geçerken son maçını 22 Aralık Cuma günü 14.30'da NevşehirHacı Bektaş Veli Üniversitesi ile oynayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Üniversiteleri Bölgesel Lig müsabakalarında aynı grupta - Son Dakika
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