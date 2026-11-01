Kayseri Valisi Çiçek, dünya şampiyonu ERVA sporcusu Uçar'ı tebrik etti - Son Dakika
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Kayseri Valisi Çiçek, dünya şampiyonu ERVA sporcusu Uçar'ı tebrik etti

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Kayseri Valisi Çiçek, dünya şampiyonu ERVA sporcusu Uçar\'ı tebrik etti
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Hindistan'daki Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda ERVA Spor Okulları sporcuları Huri Uçar altın madalya, Neslihan Kibar bronz madalya kazandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, dünya şampiyonu Uçar ile dünya üçüncüsü Kibar'ı tebrik etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hindistan'da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Kayseri'yi başarıyla temsil eden ERVA Spor Okulları sporcuları Huri Uçar ve Neslihan Kibar'ı elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik etti.

Düzenlenen şampiyonada mücadele eden Huri Uçar, rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Neslihan Kibar ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Vali Gökmen Çiçek, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağı gururla dalgalandıran sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
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