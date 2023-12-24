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Kayseri Voleybol Kulübü, evinde Adana Voleybolu 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kayseri Voleybol Kulübü, evinde Adana Voleybolu 3-0 mağlup etti

TVF Kadınlar 2. Lig 13. Grupta oynanan maçta Kayseri Voleybol Kulübü, evinde Adana Voleybolu'nu set vermeden 3-0 mağlup etti. Setlerin skorları ise 25-07, 25-19 ve 25-16 oldu.

Kayseri Voleybol Kulübü, evinde Adana Voleybolu 3-0 mağlup etti
24.12.2023 - 11:37,
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TVF Kadınlar 2. Lig 13. Grupta ligin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Kayseri Voleybol Kulübü, evinde Adana Voleybolu set vermeden 3-0 mağlup etti.

Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Ömer Açıcı, Burcu Duran

Kayseri Voleybol Kulübü: F. Gül Demir, Zeynep Akçakaya, Simge Çelen, Dilara Kılavuz, Beyza Ceyhan, Yağmur Gökdemir, Sude Şerbetçi, Yağmur Altıntaş, Yeşim Aydoğan, Sevval Öztürk, Yağmur Çığır, İkra Pursal

Adana Voleybol: Z. Mehir Ocak, Sude Naz Şafak, Ecem İlgezdi, Bengisu Unen, Ece Akyürek, İkranur Metin, Defne Ulu, Nilgu Karsandı, Pelin Yıldızsoy ve Sefa Yılmaz

Setler:

1.Set: 25-07 (Kayseri Voleybol lehine)

2.Set: 25-19 (Kayseri Voleybol lehine)

3.Set: 25-16(Kayseri Voleybol lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Voleybol Kulübü, evinde Adana Voleybolu 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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