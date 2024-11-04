Kayseri Voleybol Takımlarından Büyük Başarı

Spor

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün erkek ve kadın voleybol takımları kamu spor oyunlarında büyük başarı el etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen kamu spor oyunlarında Kayseri voleybol takımları büyük başarı elde etti. 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kamu spor oyunları kapsamında yapılan voleybol maçlarında, İl Eğitim Müdürlüğü Kadınlar Voleybol Takımı üçüncü, erkekler voleybol takımı ise birinci oldu. Kadınlar takımının madalyalarını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarım Şemun Akman ve Nurettin Şahin takdim ederken, erkekler takımının madalyalarını ise İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen verdi. - KAYSERİ