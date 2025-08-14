Kayseri Yarı Maratonu İçin Kayıtlar Başladı!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 21 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamındaki halk koşusu için kayıtları başladı.

Kentte gerçekleştirdiği proje, yatırım ve etkinlikler neticesinde Altın Bayraklı şehir haline gelen ve Avrupa Spor Şehri olan Kayseri, yine heyecan ve hareketlilik dolu Uluslararası Yarı Maraton için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda 'Soğanlı Vadisi' teması ile düzenlenecek olan ve 5'incisi gerçekleşecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen halk koşusu için kayıtları başlatan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., tüm vatandaşları halk koşusuna ve yaşanacak coşkuya davet etti. Profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek kenti ve kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya hazırlanan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun halk koşusu için kayıtlar, http://kayseriyarimaratonu.com adresli web sitesinden gerçekleştirilebilecek. Kayseri sokaklarında coşku, enerji ve spor dolu bir maratona kayıt hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, yine aynı web adresinden bilgi temin edebilecek.

21 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek heyecan ve coşku dolu halk koşusu, Kayserilileri bekliyor. - KAYSERİ