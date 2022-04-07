Kayseri'ye iki altın madalya - Son Dakika
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Kayseri'ye iki altın madalya

07.04.2022 14:46
Kayseri'ye iki altın madalya

Okul Sporlarının 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 02-04 Nisan 2022 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlendi.

Okul Sporlarının 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 02-04 Nisan 2022 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlendi.

Müsabakada mücadele eden Kayserili sporculardan Özel Safa Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Öğrencisi Emre İpek 59 kilo, Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Öğrencisi Fatma Arslan +68 kiloda rakiplerine şans tanımayarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri'ye iki altın madalya

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Taekwondo, okullar, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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