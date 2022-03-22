Kayseri Yolspor'dan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Yolspor'dan açıklama

22.03.2022 14:59
Kayseri Yolspor'dan açıklama

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Yolspor, Play Off yarı finalde veda etti.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Yolspor, Play Off yarı finalde veda etti.

2021-2022 sezonunda Süper Amatör Küme B Grubunu normal sezonu ilk iki takım arasında tamamlayarak Play Off'a kalan Kayseri Yolspor hafta sonu oynanan yarı final maçında Hacılar Erciyesspor'a 2-1 mağlup olarak veda etti. Kayseri Yolspor Kulübü yaptığı açıklamada, "Umutla çıktığımız 2021-2022 sezonunda; acısıyla, tatlısıyla, mutluluğuyla, üzüntüsüyle çok güzel bir sezon geçirdik. En dipten, en üstü gördük. Kayseri Yolspor'umuzun nasıl bir takım olduğunu bütün futbolseverlere bir kez daha kanıtladık. Her sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluğun baş mimari olan Kayseri Yolspor'umuz Play Off yarı finalinde şans bizden yana olmayarak 2-1 mağlup olduk. Başta başkanımız Ahmet Kulak ve Ahmet Akçeşme olmak üzere yöneticilerimiz Levent Karabacak, Mehmet Demirer, Serdar Samen, Teknik Direktörümüz Eren Çalapverdi'ye oyuncularımıza ve personelimize teşekkür ediyoruz. Gelecek sezon görüşmek dileğiyle" denildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan: 'Finale kaldığımız için mutluyuz' Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan: 'Finale kaldığımız için mutluyuz' Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Kayseri Süper Amatör Küme Play Off

Play Off, Hacılar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Yolspor'dan açıklama - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:53 Baykar Teknoloji: Kripto para gibi bir girişimimiz bulunmuyor
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:15:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Yolspor'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement