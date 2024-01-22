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Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
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Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kayserigücü FK, 1-0 geriye düştüğü maçta Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Eren Torbalı ve Emre Öztürk'ün attığı gollerle galibiyete ulaşan Kayserigücü FK, önemli bir zafer elde etti.

Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor\'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü
22.01.2024 - 14:00,
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK; 1-0 geriye düştüğü maçta Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Hacı Güverti, İbrahim Bayram, Furkan Koç

Kayserigücü FK: Mehmet Can Keser, Çağlar Erdemci, Sedat Burak Altay, Şeyh İsmail Orhan, Furkan Yiğit Yılmaz, Hüseyin Can Uçar, Can Ölçer, Oğuzhan Yalçın, Ahmet Özdemir, Emre Öztürk, Eren Torbalı

Altındağ Akkışlaspor: Ali Birol, Utku İridağ, Hüseyin Yalçın, Abdulbaki Öztoprak, Yusuf Aydoğdu, Mehmet Beştepe, Eren Cem Çelebi, Ali Portakal, İbrahim Çalış, Emre Karakaya, Metin Çakıcı

Goller: Eren Torbalı (dk.71), Emre Öztürk (dk.89) (Kayserigücü FK), Eren Cem Çelebi (dk.58) (Altındağ Akkışlaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
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