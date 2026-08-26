Kayserili sporculardan Sakarya’da 3 Türkiye Şampiyonluğu

Sakarya'da düzenlenen Dağ Bisikleti Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular 3 altın madalya kazandı. Yaren Duman, Zeynep Yalçın ve Ömür Özmüş, kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

22-23 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı esti. Yaren Duman U-17 Kızlar kategorisinde, Zeynep Yalçın U-15 Kızlar kategorisinde ve Ömür Özmüş U-13 Kızlar kategorisinde, Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarılı sporcuları ve antrenör Cemal Kuş'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.