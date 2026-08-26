Kayserili sporculardan Sakarya’da 3 Türkiye Şampiyonluğu
Sakarya'da düzenlenen Dağ Bisikleti Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular Yaren Duman, Zeynep Yalçın ve Ömür Özmüş kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.
Sakarya'da düzenlenen Dağ Bisikleti Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular 3 altın madalya kazandı. Yaren Duman, Zeynep Yalçın ve Ömür Özmüş, kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.
22-23 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı esti. Yaren Duman U-17 Kızlar kategorisinde, Zeynep Yalçın U-15 Kızlar kategorisinde ve Ömür Özmüş U-13 Kızlar kategorisinde, Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarılı sporcuları ve antrenör Cemal Kuş'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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