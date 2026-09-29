Kayserili Hale Derya Eroğlu, Mersin\'de U18\'de Türkiye rekoruyla altın madalya kazandı

Mersin'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu; U18 kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye rekorunu yeniledi. Kayserili diğer sporcular da müsabakaları dördüncü sırada tamamladı.

25-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda Kayserili sporcular önemli başarılara imza attı. 25 Metre Spor Tabanca U18 kategorisinde mücadele eden Hale Derya Eroğlu, gösterdiği başarılı performansla Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Eroğlu, elde ettiği dereceyle Türkiye rekorunu da yenileyerek önemli bir başarıya imza attı.

Aynı organizasyonda 25 Metre Spor Tabanca U21 kategorisinde yarışan Arzu Naz Yılmaz dördüncü olurken, 50 Metre 3x20 Tüfek U18 kategorisinde mücadele eden Sena Aydın da müsabakayı dördüncü sırada tamamladı.