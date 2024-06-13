Kayserili İrem Serra Kirtik, Fransa'da bronz madalya kazandı

Spor

Kayserili başarılı sporcu İrem Serra Kirtik, Fransa'da yapılan Citi Para Swimming World Series müsabakalarından bronz madalya ile ayrıldı.

Fransa'nın Limoges kentinde düzenlenen Citi Para Swimming World Series müsabakasında Genç Kadınlar Multi Class 100 metre kelebek branşında Kayserili sporcu İrem Serra Kirtik 1.31.20'lik derecesiyle 3. olarak Bronz madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Sporİl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve Antrenörü Hasan Ertuğrul Çakmak'ı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ