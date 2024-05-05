Kayserili Milli Sporcu İsa Taşdemir, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kayserili Milli Sporcu İsa Taşdemir, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Kayserili Milli Sporcu İsa Taşdemir, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Kayseri'de yaşayan 21 yaşındaki milli sporcu İsa Taşdemir, Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Dünya Şampiyonası'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor. Taşdemir, geçmiş başarılarıyla dikkat çekiyor ve dünya şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Antrenörü ise İsa'nın hırslı ve azimli bir sporcu olduğunu belirtiyor.

05.05.2024 11:07
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Kayseri'de yaşayan 21 yaşındaki milli sporcu İsa Taşdemir, 1-9 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Dünya Şampiyonası'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Taşdemir, yaklaşık 6 yıl önce izlediği bir filmden etkilenerek muaythai sporuna başlamaya karar verdi. Taşdemir, milli takım antrenörü Yücel Haspolat'ın spor salonunda antrenmanlara başladı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Taşdemir, antrenörünün desteği ve yönlendirmesiyle katıldığı organizasyonlarda 2 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Geçen yıl Ankara'da yapılan Avrupa şampiyonasında ikinci, Samsun'daki Üniversiteler Arası Dünya Dövüş Oyunları'nda birinci olan Taşdemir, dünya şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Rakiplerime bol şans diliyorum"

Milli sporcu İsa Taşdemir, AA muhabirine, her geçen gün kendini geliştirdiği bu sporda başarılı olmayı ilke edindiğini söyledi.

Çok severek yaptığı muaythai sporunu tüm gençlere önerdiğini belirten Taşdemir, "Bu spora başlamak için hevesim vardı. Televizyonda izlediğim filmlerden dolayı bu sporu çok seviyordum. Bir gün spor salonunun önünden geçerken girdim ve nasip oldu, başladım. Hedefim dünya şampiyonasında birinci olmak ve bayrağımızı zirvede dalgalandırmak. İnşallah olacak, çok iddialıyım. Rakiplerime bol şans diliyorum. Bunun için her gün antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenör: "İsa, hırslı ve azimli bir sporcu"

Antrenör Yücel Haspolat ise hırsı ve disipliniyle çevresine örnek olan, sevilen sporcusunun milletini şampiyonada gururlandıracağına inandığını kaydetti.

İsa'nın, başarılı olmak için antrenmanları hiç aksatmadığını söyleyen Haspolat, şöyle konuştu:

"İsa, hırslı ve azimli bir sporcu. Her seferinde üstüne koyarak geldi bu zamanlara. 'Şu gün koşacağız, antrenman var' dedik geldi ve kendini geliştirdi. Yakın zamanda kampa gideceğiz. Dünya şampiyonasına gidip, Yunanistan'da birincilik için mücadele verecek. Bunun için hafta içi ve hafta sonu güç, kuvvet, sürat, lapa ve torba dövme antrenmanları yapıyoruz."

Kaynak: AA

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