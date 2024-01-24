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Kayserili Sporcular Balkan Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika
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Kayserili Sporcular Balkan Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili 3 sporcu, aldıkları dereceler ile Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. U20 kategorisinde Esra Zambak üçüncü, Büşra Yenmez dördüncü olurken, U18 kategorisinde Sinem Yurt üçüncü oldu. Kayserili sporcular, 9 Mart 2024 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kayserili Sporcular Balkan Şampiyonası\'na Katılma Hakkı Elde Etti
24.01.2024 - 10:44,
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili 3 sporcu, aldıkları dereceler ile Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirildi. Antalya'da mücadele eden Kayseri bölgesi sporcularından U20 kategorisi 10 kilometrede Esra Zambak üçüncü, Büşra Yenmez dördüncü olurken, U18 kategorisi 5 kilometrede Sinem Yurt üçüncü oldu. Kayserili sporcular elde ettiği başarılar ile 9 Mart 2024 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Takıma girmeyi hak kazanan sporcularımızı ve antrenörü Handan Koçyiğit'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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