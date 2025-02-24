Kayserili Sporcular Snowbike'ta Zirvede - Son Dakika
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Kayserili Sporcular Snowbike'ta Zirvede

Kayserili Sporcular Snowbike\'ta Zirvede

Snowbike Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili Berranur Erden birinci, Beyzanur Çemç ikinci oldu.

24.02.2025 13:44
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Snowbike Türkiye Şampiyonası Yıldız Kadınlar kategorisinde ilk iki sırayı alan Kayserili sporcular kürsüye ambargo koydu.

19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen Snowbike Türkiye Şampiyonası Palandöken Kayak Merkezi'nde yapıldı. Şampiyonada Yıldız Kadınlar kategorisinde mücadele eden Kayserili sporculardan; Berranur Erden şampiyon olurken, Beyzanur Çemç ise ikinci oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada altın ve gümüş madalya alan sporcular tebrik edilirken; "Sporcularımızı ve antrenörleri Bayram Eroğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserili Sporcular Snowbike'ta Zirvede - Son Dakika

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