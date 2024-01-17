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Kayserili Sporcular Snowboard Yarışmasında 10 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kayserili Sporcular Snowboard Yarışmasında 10 Madalya Kazandı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowboard 1. Etap Yarışması'nda mücadele eden Kayserili sporcular, toplamda 10 madalya kazandı. Yarışmada altın madalya kazanan sporcuların yanı sıra gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular da bulunuyor. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Kayserili Sporcular Snowboard Yarışmasında 10 Madalya Kazandı
17.01.2024 - 10:21,
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Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowboard 1. Etap Yarışması'nda mücadele eden Kayserili sporcular, toplamda 10 madalya kazandı.

Palandöken'de kıyasıya mücadeleye ve büyük heyecana sahne olan Snowboard 1. Etap Yarışmaları'nda toplam 304 sporcu mücadele etti. Yarışmaya Kayseri'den katılan sporculardan U15 erkekler kategorisinde Ömer Faruk Deliktaş altın madalyanın sahibi olurken, Kamil Eren Şimşek 2., ikinci gün yarışlarında da Orhun Atilla Yılmaz 2. oldu. U15 Kızlar kategorisinde Ennur Kardelen Çakır 2., U13 Erkekler kategorisinde Cafer Ediz Cingöz 2., U13 kızlar kategorisinde Bengü Çakır 2., U11 erkekler kategorisinde Mete Ünlü 3. oldu. +15 Kızlar Azra Acar 4. olurken, +15 Erkeklerde ise Uras Uçanoğlu 4. oldu.

Birbirinden çekişmeli müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarışlardan madalyalarla dönen sporcular ile antrenörleri Sait Güneş ve Mustafa Demir'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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