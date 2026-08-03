Kayserili Sporcular Tırmanış Eğitimini Tamamladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Nevşehir'de düzenlediği Spor Tırmanış Temel Eğitimi'ne katılan Kayserili 29 sporcu, eğitim programını başarıyla tamamlayarak ileri seviye eğitimine katılmaya hak kazandı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği'nin spor tırmanış branşının gelişimine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Spor Tırmanış Temel Eğitimi'ne Kayseri'den 29 sporcu katıldı. Beş gün süren eğitim programında teorik ve uygulamalı parkurlarda başarılı performans sergileyen sporcular, spor tırmanışına ilişkin teknik bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 29 sporcu, gösterdikleri performansla 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yine Nevşehir'de gerçekleştirilecek Spor Tırmanış İleri Seviye Eğitimi'ne katılma hakkı elde etti.