TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 16'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Metro Holding Kayserispor, 2026-27 sezonunda 11 yıl sonra küme düştüğü 1'inci Lig'de mücadele ediyor. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ligde 33 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ligin 15'inci haftasında cumartesi günü sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılara zorlu mücadele sonrası 2 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi, salı günü kulüp tesislerinde toplanarak yarın saat 19.00'da karşılaşacağı Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı takım bugün yaptığı antrenmanla da Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından Ankara Keçiörengücü maçının taktik çalışmasının yapılmasıyla sona erdi. İç Anadolu ekibi antrenmanın ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti.