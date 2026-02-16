Kayserispor 2,5 Aydır Galibiyet Alamıyor

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor ilk yarıda deplasmanda kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından çıktığı 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Böylelikle sarı-kırmızılı takım 2,5 aydır galibiyete hasret kaldı.

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, ligde de bir türlü istediği sonuçları alamayarak bu sezon çıktığı 22 karşılaşmanın 20'sinde de gelip gelemedi.

Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ligin ilk yarısında deplasmanda geçen yıl 29 Kasım'da Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de aradan geçen 2,5 aylık süreçte çıktığı son 8 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 4 mağlubiyet alıp, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, 22 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 16 puanla 17'nci sırada, düşme hattında yer alıyor.