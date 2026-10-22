Kayserispor 25 Ekim\'de Pendikspor deplasmanında, maçı Burak Pakkan yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kayserispor'un Pendikspor'a konuk olacağı mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Pendikspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ankara Bölgesi Hakemi Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Abdullah Özcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Erdemir olacak.