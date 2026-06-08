Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran Pazartesi günü yapacağı idmanla başlayacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu. 2025-2026 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı-kırmızılı takım, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü kulüp tesislerinde toplanacak. Kayseri temsilcisi, yeni Teknik Direktörünün yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek.
Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de başlayacak olan Kayserispor'un ardından kamp programı belli olacak. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor 29 Haziran'da Hazırlıklara Başlıyor - Son Dakika
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