Kayserispor 3-2 Konyaspor'u Yendi - Son Dakika
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Kayserispor 3-2 Konyaspor'u Yendi

Bellona Kayserispor, Süper Lig'de Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

08.02.2025 18:47
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal

Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 85. Hosseini), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Bourabia (Dk. 77 Ackah), Mane (Dk. 77 Ramazan Civelek), Nazon

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Keyta), Bazoer, Boranijasevic (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 61 Boateng), Tunahan Taşcı (Dk. 61 Umut Nayir), Aleksic, Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Ndao), Kramer

Goller: Dk. 14 ve Dk. 55 Nazon, Dk. 23 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 45+1 Aleksic, Dk. 69 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

Kırmızı kart: 90+1 Boateng (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Boranijasevic, Dk. 21 Adil Demirbağ, Dk. 52 Tunahan Taşcı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Arif Kocaman, Dk. 52 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 70 Cardoso (Bellona Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Bellona Kayserispor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

55. dakikada Kayserispor farkı tekrar 2'ye çıkardı. Bourabia'nın pası ile öndeki boş alanı geçip ceza sahasına giren Cardoso'nun pasında topla buluşan Nazon'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

69. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Konyaspor atağında ceza sahasında Kolovetsios'un uzaklaştırmak isteği topu önünde bulan Kramer'in sert şutunda, top ağlarla buluştu: 3-2

84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Prip'in ceza sahasında vuruşunda, topu önünde bulan Keyta'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Golü veren maçın hakemi Çağdaş Altay, VAR'dan gelen pozisyonun ofsayt olduğu uyarısı üzerine golü iptal etti.

Maç, Kayserispor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor 3-2 Konyaspor'u Yendi - Son Dakika

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