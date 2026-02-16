Kayserispor 5 Maç Sonra Puan Aldı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 5 maç sonra puan almayı başardı.

Süper Lig'de iyi günler geçirmeyen Kayserispor, haftalar sonra puan almayı başardı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 müsabakayı kaybeden sarı-kırmızılılar, Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabakadan puanla ayrıldı. 0-0 sona eren maç neticesinde hanesine 1 puan yazdıran Kayserispor, 17. sırada kaldı.

Kayserispor'un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

Beşiktaş-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Başakşehir 0-3

Galatasaray-Kayserispor 4-0

Kayserispor-Kocaelispor 1-2

Göztepe-Kayserispor 0-0 - KAYSERİ