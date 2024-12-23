Kayserispor 9 Maçta 11 Puan Topladı - Son Dakika
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Kayserispor 9 Maçta 11 Puan Topladı

Kayserispor 9 Maçta 11 Puan Topladı

Kayserispor, Sinan Kaloğlu yönetiminde 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

23.12.2024 09:31
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Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile çıktığı 9 müsabakada 11 puan topladı. Rakip filelere 10 gol atan sarı-kırmızılılar kalesinde 19 gol gördü.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile çıktığı 9 müsabakada 3 galibiyet 2 beraberlik alırken 4 kez de mağlup oldu. Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile de berabere kaldı. Kayserispor, bu süreçte Fenerbahçe, Rizespor, Antalyaspor ve Galatasaray maçlarını ise kaybetti.

Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile çıktığı 9 maçta rakip filelere 10 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü. Kayserispor, bu maçlarda Fenerbahçe'den 6, Galatasaray'dan 5 gol yedi.

Kayserispor'un son 9 maçı ve sonuçları ise şöyle:

Kayserispor-Gaziantep FK 2-2

Hatayspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Adana DS 0-0

Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Fenerbahçe 2-6

Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Alanyaspor 2-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Galatasaray 1-5 - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor 9 Maçta 11 Puan Topladı - Son Dakika

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