Kayserispor'a 1.18 Milyon TL Ceza

13.02.2026 23:19
Kayserispor, PFDK tarafından Kocaelispor maçı sonrası toplamda 1.18 milyon TL para cezası aldı.

Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 milyon 180 bin TL para cezası aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından cezalandırıldı. Kocaelispor müsabakası sonrasında PFDK'ya sevk edilen sarı-kırmızılı takıma toplam 1 milyon 180 bin TL ceza verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 09.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Kocaelispor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey alt C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine ve aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 960.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kocaelispor, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

