Kayserispor'a eski teknik direktörü yüzünden 180 bin Euroluk transfer yasağı - Son Dakika
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Kayserispor'a eski teknik direktörü yüzünden 180 bin Euroluk transfer yasağı

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Kayserispor\'a eski teknik direktörü yüzünden 180 bin Euroluk transfer yasağı
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Kayserispor Kulübü, eski teknik direktörü Erling Moe ve yardımcısına olan toplam 180 bin Euro borcu nedeniyle FIFA'dan 3 dönem transfer tescil yasağı aldı. Kulüp, bu tutarın ödenmesi halinde yasağın kaldırılabileceğini açıkladı.

Kayserispor Kulübü; eski teknik direktör Erling Moe ve yardımcısından dolayı transfer yasağı aldı.

Kayserispor Kulübü'ne 180 bin Euroluk transfer yasağı geldi. Bu yasağın Teknik Direktör Moe ve yardımcısından dolayı olduğu açıklandı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün eski Teknik Direktörü Erling Moe'ye 120 bin Euro, yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar'a ise 60 bin Euro tutarındaki alacakları nedeniyle FIFA nezdinde yürütülen dosyalar kapsamında, kulübümüz hakkında 3 dönem transfer tescil yasağı kararı verilmiştir. Söz konusu yasak, ilgili dosyalardaki toplam 180 bin Euro tutarındaki ödemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılabilir niteliktedir" denildi.

Kaynak: İHA
KayserisporFutbolCezaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'a eski teknik direktörü yüzünden 180 bin Euroluk transfer yasağı - Son Dakika
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