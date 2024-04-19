Kayserispor\'a PFDK\'dan 252 Bin TL Para Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 18 Nisan tarihli cezaları açıkladı. Kurul, Kayserispor'a 252 bin TL para cezası verdi.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'a PFDK'dan ceza geldi. Disiplin kuruluna sevk edilen sarı kırmızılılara, Adana Demirspor maçında yaşananlardan dolayı ceza geldi. PFDK; geçen hafta Adana'da oynanan müsabakada yaşanan saha olaylarından dolayı Kayserispor'a 112 bin Türk Lirası ceza kesti. Kurul'dan yapılan açıklamaya göre; "Kayserispor Kulübünün, 13 Nisan 2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Kayserispor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 201-202 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bengisu Erçetin ve lisansüstü öğrencisi Nazlıcan İnci, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda bronz madalya kazanarak ilgili branşta tarihteki ilk madalyayı elde ettiler. Rektör Levent, öğrencilerin bu büyük başarısını kutlayarak, ülkemiz ve EBYÜ adına gurur verici bir başarı olduğunu belirtti ve başarıların devamını diledi.
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