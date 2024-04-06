Kayserispor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak

Kayserispor; 32. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Müsabaka, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkaramayan Kayserispor, ligin 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa maçını hafta içi oynayan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bu hafta sonunu maç yapmadan geçecek Kayserispor, 13 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak.
39 puanlı rakibi karşısında puan veya puanlar alabilmek için mücadele verecek olan sarı kırmızılılar, kötü gidişe de 'dur' demek istiyor. 36 puanlı Kayserispor, hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürüyor. - KAYSERİ
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Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
Gelişim Ligleri U17 Elit B Ligi'nde mücadele eden Manisa Futbol Kulübü U17 Takımı, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalarak ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluğu Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve taraftarlarla kutlayan takım, Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek.
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