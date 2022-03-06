Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır

06.03.2022 20:04
Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Yukatel Kayserispor tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 27 hafta sonunda 10 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 9 beraberlik alan Kayserispor, toplam 38 puan topladı. Yarın Kayseri'de oynanacak olan maç saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Yukatel Kayserispor'da bu zorlu maçta Bernard Mensah, Emrah Başsan, Mame Baba Thiam, Majid Hosseini forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır
Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır
Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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