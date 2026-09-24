Kayserispor altyapısı bu sezon milli takıma en az 5 oyuncu kazandırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Kayserispor altyapısı bu sezon milli takıma en az 5 oyuncu kazandırmayı hedefliyor

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Kayserispor altyapısı bu sezon milli takıma en az 5 oyuncu kazandırmayı hedefliyor
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Kayserispor Altyapı Sorumlusu İbrahim Samet Sarıoğlu, milli takıma bu sezon en az 5 oyuncu gönderme hedefini açıkladı. Altyapıyı üreten bir fabrikaya benzeten Sarıoğlu, kulübün finans özgürlüğünü ancak altyapıdan sağlayabileceğini belirtti.

KAYSERİSPOR Altyapı Sorumlusu İbrahim Samet Sarıoğlu, "Milli takımımıza bu sezon kısmet olursa en az 5 tane oyuncu göndermeyi hedefliyoruz. İşin futbol bölümünü bir kenara bırakacak olursak aslında burayı bir yatırım aracı olarak görmek lazım. Bana göre altyapı demek üreten bir fabrika demektir. A takımının olduğu bölüm ise bu işin tabiri caizse tezgahıdır. Yani oyuncuları pazar sunduğumuz bir tezgahtır" dedi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve 1'nci Lig'e şampiyonluk parolası ile yoluna devam eden Kayseri spor'da öz kaynak yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ali Çamlı ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından altyapı sorumlusu olarak görevlendirilen İbrahim Samet Sarıoğlu, sarı-kırmızılı takımın altyapısını yeniden dizayn ediyor. Türkiye'nin en modern altyapı tesislerine sahip olan ve Sardemir Group ile altyapı isim ve forma sponsorluğu yapan Kayserispor, ardından da teknik ekibi de daha önce Kayserispor forması giyen öz kaynak isimlerden oluşturdu. Kayserispor Altyapı Sorumlusu İbrahim Samet Sarıoğlu, altyapıda yürütülen çalışmalar ve kulübün gelecek planlarına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

'FUTBOLCULARIMIZI AHLAKİ ANLAMDA DA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Profesyonel kulüpler için altyapının önemini vurgu yapan Kayserispor Altyapı Sorumlusu İbrahim Samet Sarıoğlu,"Kayserisporumuzda herkesin lafına başlarken ilk söylediği şey; altyapının önemini vurgulamaktır. Aslında altyapının önemini insanlar fiilen biliyor. Ama fiziki anlamda biraz daha değer göstermek gerekiyor. Biz altyapıda ne yapıyoruz? Aslında çocuklarımızı, futbolcularımızı tam anlamıyla yetiştirirken onları sadece fiziki anlamda değil, ahlaki anlamda da yetiştirmeye çalışıyoruz. Kayserispor altyapımızda oynayan yaklaşık 400 civarında futbolcumuz var. Bu futbolcularımızı sadece fiziki ve spor anlamında değil ahlaki gelişimlerinin de sağlanmasında önemli rol oynamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ŞEHİR DIŞINDAN GELEN ÇOCUKLARIMIZA YATILI YER SAĞLIYORUZ'

Kayserispor'un altyapısının şu an tam zamanlı hocalarla çalıştığını belirten Sarıoğlu, "Daha önce Kayserispor altyapısı yarı zamanlı hocalarla çalışıyordu. Ama son zamanda tam zamanlı olarak 08.00'de başlayıp neredeyse 00.00'lara kadar mesaisini harcayan hocalarımızla çalışmaya başladık. Altyapı telislerimizde yaptığımız onarımda sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'ın emeği çok fazladır. Ona da teşekkür ediyoruz. Altyapı tesislerimizin yenilenmesi, geliştirilmesi anlamında buraya şehir dışından gelen çocuklarımıza hem yatılı yer sağlıyoruz. Hem de yeme-içmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ BİRAZ DAHA YAŞ ORTALAMASINI KÜÇÜLTMEK'

Altyapının üreten bir fabrika gibi görülmesi gerektiğini söyleyen Sarıoğlu şöyle konuştu:

"Bizim şu anki amacımız biraz daha yaş ortalamasını küçültmek. Şu an U-19 takımızda 2008 ve daha küçük yaştaki çocuklarımız oynatıyoruz ki 2-3 sene aynı takımda birbirlerine alışarak oyunlarını geliştirsinler. A takıma çıktıkları zaman acemilik çekmeden tam bir ekip oluştursunlar diye yapıyoruz. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Milli takımımıza kısmet olursa bu sezon en az 5 tane oyuncu göndermeyi hedefliyoruz. İşin futbol bölümünü bir kenara bırakacak olursak aslında burayı bir yatırım aracı olarak görmek lazım. Bana göre altyapı demek üreten bir fabrika demektir. A takımının olduğu bölüm ise bu işin tabiri caizse tezgahıdır. Yani oyuncuları pazar sunduğumuz bir tezgahtır. Bu işe ticari anlamada baktığınızda geçmişte Gençlerbirliği'ndeki efsane başkan İlhan Cavcav'ın yaptığı gibi burada biz altyapıda üreteceğiz ki üstyapı da değerlendirecek."

'BAĞIMSIZ FİNANS ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ANCAK ALTYAPIDAN SAĞLAYABİLİRİZ'

Kayserispor'u devamlı kendi finansıyla büyüten bir kulüp haline getirmek istediklerine dikkat çeken İbrahim Samet Sarıoğlu,"Kayserispor'un geleceğini ve bağımsız finans özgürlüğünü sağlayacak bir noktayı ancak altyapıdan sağlayabiliriz. Sağ olsunlar belirli bağışlarla, şehrimiz yalnız bırakmıyor. Büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz hiç biri bizi yalnız bırakmıyor ama Kayserispor'u devamlı onlarında sırtına yük olmaktan çıkarıp, kendi finansıyla kendi gelirleriyle büyüten bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Altyapımızı geliştirip, oradan yetiştireceğimiz futbolcuları kullanarak bunu çok daha rahat yapabiliriz" dedi.

Kaynak: DHA
KayserisporFinansFutbolSporSon Dakika

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