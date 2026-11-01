Kayserispor altyapısından 5 genç futbolcu U14 Milli Takımı seçmelerine katılacak - Son Dakika
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Kayserispor altyapısından 5 genç futbolcu U14 Milli Takımı seçmelerine katılacak

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Kayserispor altyapısından 5 genç futbolcu U14 Milli Takımı seçmelerine katılacak
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Kayserispor altyapısında forma giyen 5 genç futbolcu, U14 Genç Milli Takımı 2. aşama seçmelerine davet edildi. Kulüp, genç futbolcuları tebrik ederek milli takım yolculuklarında başarılar diledi.

Kayserispor alt yapısında bulunan genç futbolcular, milli takım seçmelerine katılacak.

Kayserispor altyapısında forma giyen 5 genç futbolcu, U14 Genç Milli Takımı 2. aşama seçmelerine davet edildi. Kayserispor alt yapılarında forma giyen kaleci Ahmet Talha Güngör, stoper Yiğit Efe Özkan, stoper Çinar Nayman, orta saha oyuncusu Sami Doruk Atalay ve forvet mevkiinde oynayan İzzet Efe Bulut genç milli takım seçmelerine devam edecek.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Genç futbolcularımızı tebrik ediyor, milli takım yolculuklarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Milli TakımKayserisporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor altyapısından 5 genç futbolcu U14 Milli Takımı seçmelerine katılacak - Son Dakika
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