Kayserispor - Ankaragücü maçını 7 bin 200 taraftar izledi - Son Dakika
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Kayserispor - Ankaragücü maçını 7 bin 200 taraftar izledi

Kayserispor - Ankaragücü maçını 7 bin 200 taraftar izledi

Kayserispor ile Ankaragücü arasında oynanan Süper Lig maçını tribünlerden 7 bin 200 taraftar izledi. Kayserispor, Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinden sonra sahasında çıktığı üç maçta farklı seyirci sayılarıyla oynadı. Bu sezon en çok taraftarı ise Galatasaray maçında çekmişti.

28.02.2024 09:52  Güncelleme: 09:54
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Kayserispor ile Ankaragücü arasında oynanan Süper Lig maçını tribünlerden 7 bin 200 taraftar izledi.

Süper Lig'in 27. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Kayserispor - Ankaragücü maçında tribünlerde ne kadar taraftar olduğu açıklandı. Kayserispor-Ankaragücü maçını 7 bin 200 taraftar tribünde izledi. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelişinden sonra sahasında 3 maça çıkan Kayserispor, Antalyaspor maçında 2 bin 598 taraftar önünde, Beşiktaş maçında 9 bin 190 taraftar önünde oynarken Ankaragücü maçında ise 7 bin 200 taraftarın desteği ile sahadaydı.

Kayserispor bu sezon en çok taraftarı ligin ilk haftasında oynadığı Galatasaray maçında tribünlere çekmişti. Müsabakayı 15 bin 993 taraftar izlemişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayserispor - Ankaragücü maçını 7 bin 200 taraftar izledi - Son Dakika
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