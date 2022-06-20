Kayserispor, anlaşma sağladığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi

Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Atan getirildi. Sarı-kırmızılı kulüp genç hoca kendisi için düzenlenen imza töreninde 1+1 yıllık imza attı.

"FİNALE YÜKSELMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURURDU"

İmza törenine katılan kulüp başkanı Berna Gözbaşı, başkanlık serüveninde üçüncü seneye geldiklerini söyledi. Gözbaşı, uzun yıllar sonra Türkiye Kupası finali oynadıklarını belirterek, "Geçtiğimiz sezon hem ligde hem Türkiye Kupası'nda yarıştık. Kupaya verdiğimiz önemle ligde ikinci yarı biraz geriye düştük ve sonucunda final oynadık. Şehrimiz adına 14 yıl sonra finale yükselmek bizim için büyük bir gururdu. Gönül istiyor ki yine kupa finallerini, ilk 5'i hedefleyelim ama bu ekonomik şartlarda kulübümüzün de ayakta ve hayatta kalması ağır basıyor. O yüzden sportif başarı hedefinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ama bir taraftan da bunun uğruna kulübün geleceğini yok etmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEN KOLAY OLANI SEÇMEDİM"

Mevcut çalıştırıcının sözleşmesi bittiği için teknik direktör arayışına girdiklerini vurgulayan Gözbaşı,"Bir hocamızla anlaştık ama transfer noktasında daha sonra fikir ayrılığı olduğu için başlayamadık. Daha sonra Çağdaş hocamla bir araya geldik. Bütün bu krizlerde iyi olan şey, Allah'tan kurulu bir kadromuz var. Eksikler olabilir ama çoğu kulübe göre hazır bir kadromuz var. Kendisi bize halihazırdaki kadromuzla ilgili düşüncelerini anlattı. Çok da güzel bir sunum yaptı çünkü epey bir hocayla görüştüm. Sunumu etkileyiciydi. Ben de kulübümüzün durumunu açık yüreklilikle söyledim. Kendisi de zaten bunu bilerek ve görerek geldiğini söyledi ve hatta 'Hayallerimiz bütçelerden büyük.' diyerek gönüllerimizi fethetti. Bu zorlu süreçte kendisine başarılar diliyorum. Artık bu yük benim tek başıma kaldırabileceğimden çok daha ağır bir noktaya geldi. Kolay olan benden öncekiler gibi krizi görünce ben oynamıyorum deyip bırakıp gitmek. Ben kolay olanı seçmedim. İnşallah hocamla bu sezon önce hayatta kalma, daha sonra da yine güzel maçlar, güzel oyunlar..." dedi.

"HAYALLERİMİZ BÜTÇELERDEN BÜYÜK"

Teknik direktör Atan da kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile görüşerek sunumlarını yaptıklarını dile getirdi.

Çalışmaya inanan antrenör olduklarını anlatan Atan, "Oyunumuzu ve hayalimizi anlattık. 'Hayallerimiz bütçelerden büyük.' derken de biz her zaman futbolda oyunun gücüne inandık. Oyunun, oyuncuların değerini, kulübün marka değerini artıracağına inanıyoruz. Bizler genç nesil metot antrenörleriyiz. Çalışmaya inanan antrenörleriz. O yüzden hiçbir zaman oyunu, oyuncu üzerinden okumayız." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZE VE OYUNCULARA OLAN İNANCIMIZ TAM"

Atan, altyapıyla koordineli çalışacaklarını belirterek, "Çok bütçeli, yüksek rakamlı oyunculardan ziyade belli bir sistemin içerisinde elimizdeki mevcut kadroyla da hatta değerlerini artırarak, ayrıca akademiyle beraber çalışarak... Kendimize misyon olarak her sene çalıştığımız kulübe bir iki genç oyuncuyu kazandırmak istiyoruz. Kulüplerimiz artık satın alarak yaşayamazlar, satmamız gerekiyor. Bunu ticarete dönüştürmemiz gerekiyor. Bunlar modern futbolun gereklilikleri. Biz altyapıyla koordineli şekilde çalışıp dediğimiz gibi güçlü bir oyun, sahada bunları daha önce başardık.

"YIL SONUNDA RAHAT ŞEKİLDE GEMİYİ YANAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Önde baskı yapan, topa sahip olan, Kayseri halkının gurur duyacağı bir futbol oynayarak elimizdeki oyuncuların market değerini artırıp kulübümüzün bu sezon bu önemli mücadele yılında, yıl sonunda rahat şekilde gemiyi yanaştırmak istiyoruz. Kendimize ve oyunculara olan inancımız tam. Biz çok çalışarak, bir oyun ortaya koyarak hem oyuncuların market değerini artıracağız hem de rekabetçi yapıdan uzaklaştırmadan kulübümüzün ligde rahat bir konumda seyretmesini sağlayacağız." dedi.