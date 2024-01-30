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Kayserispor, Antalyaspor ile berabere kalarak 7 maç sonra puan aldı - Son Dakika
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Kayserispor, Antalyaspor ile berabere kalarak 7 maç sonra puan aldı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligde 7 maç sonra puanla tanıştı. Yeni Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki ilk maçından puanla ayrılan Kayserispor, 27 puana ulaştı.

Kayserispor, Antalyaspor ile berabere kalarak 7 maç sonra puan aldı
30.01.2024 - 09:41,
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligde 7 maç sonra puanla tanıştı.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçtan mağlubiyet ile ayrılan Kayserispor, yeni Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı ilk maçtan puanla ayrıldı. Sahasında Antalyaspor'u konuk eden Kayserispor, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında beraberlik golünü bularak 1-1'lik netice sonrasında hanesine 1 puan yazdırdı.

Kayserispor, Akdeniz ekibinden aldığı 1 puan ile 27 puana ulaştı. Kayserispor'da kaleci Bilal'in önemli kurtarışlarının olduğu maçta tek golü Ali Karimi kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayserispor, Antalyaspor ile berabere kalarak 7 maç sonra puan aldı - Son Dakika
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