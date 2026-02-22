Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 Yendi

22.02.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, 23. hafta maçında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 8 maç aradan sonra galip geldi.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Brenet, Denswill, Semih Güler, Dorukhan Toköz (Dk. 57 Banneser), Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Furkan Soyalp (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Mendes (Dk. 46 Chalov), Cardoso, Onugkha (Dk. 46 Makarov)

HESAP.COM ANTALYASPOR: Cuesta - Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Gianetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 78 Boli), Storm (Dk. 71 Samet Karakoç), Saric (Dk. 78 Abdulkadir Ömür), van de Street (Dk. 88 Bahadır Öztürk)

GOL: Dk. 90 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dorukhan Toköz, Makarov, Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor), Ceesay (Hesap.com Antalyaspor)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayan Zecorner Kayserispor karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, 8 maç sonra galip gelerek, ligdeki puanını 19'a yükseltti.

11'inci dakikada Benes'in ceza sahası yayının dışından yaptığı sert vuruşta top üstten auta gitti.

15'inci dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Storm ortasını yaptı. Arka direkte van de Streek'in kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

21'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Brenet ortaladı. Penaltı noktası yakınında Onugkha'nın uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

40'ncı dakikada sol kanatta topa buluşan Cardoso ortasını yaptı. Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

67'inci dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Makarov, ceza sahasına girdikten sonra Paal'ın müdahalesiyle yer kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

69'uncu dakikada Benes'in kullandığı penaltı atışında top yandan dışarı gitti.

84'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Soner Dikmen'in yerden sert şutunda kaleci Bilal iki hamlede topu kontrol etti.

89'uncu dakikada Makarov'un ceza sahası içine girer girmez sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Cuesta topu ayaklarıyla kornere çeldi.

90'ncı dakikada Makarov'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Talha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine de çarparak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:14
Galatasaray’ın tarihi restine TFF’den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 16:31:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.