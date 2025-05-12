Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Şener, Suat Güz
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Bourabia, Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Nazon
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 11 Soner Dikmen), Samudio, Larsson
Goller: Dk. 12 ve 29 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 25 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor), Dk. 41 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
12. dakikada Bellona Kayserispor öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın kornerden ceza sahası içine gönderdiği yerden pası iyi değerlendiren Cardoso'nun sert şutunda, top filelerle buluştu: 1-0
17. dakikada Bellona Kayserispor atağında Carole'nin pasında topla buluşan Cardoso'nun gelişine vurduğu top üst direkten döndü.
25. dakikada Onvo Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin kornerden açtığı ortaya iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşunda, top sağ köşeden filelerle buluştu: 1-1
29. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Ramazan Civelek'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
Maçın ilk yarısını Kayserispor 2-1 önde tamamladı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Antalyaspor'u 2-1 Geçti - Son Dakika
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