Kayserispor antrenmanına dolu engeli - Son Dakika
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Kayserispor antrenmanına dolu engeli

05.05.2022 08:35
Kayserispor antrenmanına dolu engeli

Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Yukatel Kayserispor, dolu yağışından ötürü antrenmanı yarıda bıraktı.

Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Yukatel Kayserispor, dolu yağışından ötürü antrenmanı yarıda bıraktı.

Süper Ligin 36. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı. Beşiktaş yenilgisi sonrasında Kadir Has tesislerinde çalışmalara hız veren sarı kırmızılı ekip, bugünkü antrenmanı yarıda kesti.

Kayserisporlu futbolcular, çim üzerinde başladıkları antrenmanı olumsuz hava koşullarından ötürü yarıda kesti. Dolu yağışının etkili oluşu neticesinde saha çalışmasını bırakan futbolcular, salonda çalışmalarını devam ettirdi. - KAYSERİ

Kayserispor antrenmanına dolu engeli
Kayserispor antrenmanına dolu engeli
Kayserispor antrenmanına dolu engeli
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor antrenmanına dolu engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor antrenmanına dolu engeli - Son Dakika
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