Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Açıklama

12.04.2026 00:20
Açıkalın, takımın durumunu eleştirerek, önümüzdeki maçlar için umutlu olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, "Yenilmenin bahanesi olmaz ama aradaki kalite farkı da belli muhakkak. Önümüzde kazanacağımız önemli maçlar var." dedi

Açıkalın, maçın ardından gazetecilere açıklamasında ağır ve kötü bir sonuç aldıklarını söyledi.

Yönetim olarak ellerinden gelenin üzerinde çaba sarf ettiklerini belirten Açıkalın, geldikleri noktada alınan sonuçların taraftar, kamuoyu ve şehri mutsuz ettiğini dile getirdi.

Açıkalın, "Çıktığımız zorlu yolda mutlaka başarılı olacağına inanarak aynı azimle çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman güzel oynuyoruz diye baktığımız bir dönemde gol yedikten sonra takımımız hemen düşüyor. Oyuncularımız demoralize oluyor. Özgüven eksikliği de var sanırım. Bu tür eksikliklerimiz var. Fenerbahçe ligin şampiyonluğu kovalayan bir takımı. Yenilmenin bahanesi olmaz ama aradaki kalite farkı da belli muhakkak. Önümüzde kazanacağımız önemli maçlar var. Bu maçları kazanarak ligde kalacağımızı umut ediyorum." diye konuştu.

Taraftarın istifa söylemlerine ilişkin soru üzerine Açıkalın, başarısızlıkta tepki gösterilmesinin normal olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

