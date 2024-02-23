Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Hakem eleştirileri yapıcı olmalı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, hakemlere yönelik eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini söyledi.
Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), VAR (Video Yardımcı Hakem) kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmasının kendileri için bir anlam ifade etmediğini belirtti.
VAR kayıtlarının açıklamasının maç sonuçlarına etki etmeyeceğine değinen Çamlı, "Kayıtlar açıklanınca sadece hakemin söz konusu pozisyonları nasıl yorumladığını göreceğiz. Neden o yönde karar verdiğini açıklamasını duymuş olacağız. Bu neyi değiştirecek?" dedi.
Çamlı, VAR kayıtlarının açıklamasından ziyade hakemlere yönelik daha çok eğitim yapılması ve daha iyi hakemlerin yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
"Hakemler bizim düşmanımız değil"
Hakemlere yönelik eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini ancak çoğu zaman çizgiyi aştığını dile getiren Çamlı, şöyle devam etti:
"Bizim RAMS Başakşehir maçını yöneten Oğuzhan Çakır çiçeği burnunda, pırıl pırıl bir hakem. İnşallah bunlar iyi hakem olacak. Bu maçta bizim aleyhimize çok büyük hata yaptı ama bir hatadan dolayı hakemimizi linç etmeyelim. Bu maçtan, son dakikada çalınan haksız penaltı kararıyla berabere ayrılsaydık da aynı cümleleri kurardım. Maçın sonunda ölüm yok. Bu hatalar olabiliyor. Hakemler bizim düşmanımız değil. Ne onlar bizi ne de biz onları tanırız. Hakemlerin gördüğünü çaldığını düşünüyorum. Bir hakemin herhangi bir takımın aleyhine kasıtlı şekilde karar vereceğine inanmıyorum. Böyle bir şeyi neden yapsın? Şehrime bir husumeti mi var? Ayrıca hakemler yapacağı bir hatanın bir sonraki hafta kendi hanesine eksi olarak yansıyacağını bilmiyor mu, biliyor. Zaman zaman hakemleri eleştirebilirim ama eleştirilerim onları rencide etmek için değil, daha iyi olmaları içindir. Biz kendi evlatlarımızla, kendi kardeşlerimizle bu ligleri devam ettireceğiz."
Çamlı'dan İngiltere örneği
Hakem kararlarıyla ilgili Avrupa liglerinden örnekler veren Çamlı, "Geçenlerde İngiltere'de verilmeyen bir penaltı pozisyonu izledim. Eğer o pozisyona Türkiye'de penaltı verilmesin hakemi linç ederler. Hiç itiraz bile etmediler. Kendi evlatlarımızı da yerden yere vurmayalım. Hakemleri yerden yere vuranlar Avrupa'daki hakemleri de takip etsinler. Haklı oldukları zamanlar olabilir ama olayları sakinlik içinde değerlendirelim." ifadelerini kullandı.
"Bir sürü hatalarla kulüp yönetiyoruz"
Çamlı, Kayserispor'un bu sezon oynadığı maçların önemli kısmının hafta içine denk gelmesinde de kasıt aramadığını söyledi.
TFF'nin yaptığı programa uymak zorunda olduklarının altını çizen Çamlı, şunları kaydetti:
"TFF sıkışan periyod dolayısıyla birtakım planlamalar yapıyor. Bu planlama çerçevesinde de bazı maçlar hafta içine denk geliyor. 'Kayserispor'un maçlarını hafta içine ayarlayalım' gibi bir düşünce olmaz, olamaz da. Ben bunu zaman zaman TFF yetkililerine söylüyorum. Böyle denk geldi. Burada art niyet aramıyorum. Bu konuda kasıtlı olarak Kayserispor'un seçildiği algısının oluşmasını istemem. TFF'nin programına uymaktan başka çare yok. Ligde artık futbola odaklansak daha iyi olacak. Gerginliğin kimseye bir faydası yok. Kamuoyuna mal olmuş insanların konuşmalarında ve mesajlarında daha dikkatli olmaları gerekiyor. (Hakemler) Ben kasıtlı bir hatanın yapıldığını düşünmüyorum. Hata insan için. Ben de hata yapabiliyorum. Hakem de hata yapabilir. TFF yönetimi de hata yapabilir. Biz kulüp başkanları olarak burayı yönetirken her şeyi doğru mu yapıyoruz. Bir sürü hatalarla kulüp yönetiyoruz. Bu yüzden konulara empati yaparak bakmakta fayda var."
Son Dakika › Spor › Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Hakem eleştirileri yapıcı olmalı - Son Dakika
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