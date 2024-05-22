Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, PFDK\'ya sevk edildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor maçında sahaya girmesi ve maç sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Çamlı, talimatlara aykırı hareketi, sportmenliğe aykırı hareketleri ve basın mensuplarına yaptığı beyanlar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

22.05.2024 11:58
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor maçında sahaya girmesinden ve maç sonrasında yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Müsabakanın ilk yarısında Nazon'un gördüğü kırmızı kart sonrasında sahaya giren ve maç sonrasında da basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan dolayı hakkında rapor tutulan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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