Kayserispor Başkanı'ndan Burak Yılmaz'a Destek - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı'ndan Burak Yılmaz'a Destek

Başkan Çamlı, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlükte başarılı olacağına inandığını duyurdu.

29.09.2024 11:16
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Burak Yılmaz'a destek vererek "Burak, bu işi başaracak ve büyük hoca olacak." dedi.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 9 haftadır galip gelemeyen Bellona Kayserispor'un başkanı Çamlı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Takımda galibiyeti en çok Burak Yılmaz'ın istediğini vurgulayan Çamlı, sık sık teknik direktör değiştirmeyi doğru bulmadıklarını belirterek "Biz burada ciddi bir kulüp yönetiyoruz. Çorap değiştirir gibi teknik heyet değiştiremeyiz. Bizden öncekiler bir yılda 7 hoca değiştirmiş ve geldikleri noktayı da isterseniz açın, geriye dönüp bakın. Maç kaybetmek futbolda var. Hikmet Karaman geldiğinde 7-8 maç kaybettik. Sonra kulüp çok iyi yerde bitirdi. Daha sonra Türkiye Kupası'nda final oynadı." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'a güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Çamlı, şöyle devam etti:

"Burak Yılmaz'ın kalıp kalmamasıyla ilgili konuşmak bile abesle iştigal. Burak Yılmaz'ın eline Messi'yi verdik de o gitti amatörden birini mi oynattı? Elindeki malzeme neyse onlardan en iyisini yapmaya çalışıyor. Futbolu ben Burak kadar bilebilir miyim? Burak Yılmaz, Türkiye'yi Avrupa'da, dünya arenasında futbolda temsil etmiş bir kral. Şimdi ben mi öğreteceğim futbolu Burak Yılmaz'a nasıl oynanacağını? Sabahlara kadar çalışıyor teknik heyetle beraber. Yani kendini Kayseri'nin öz evladı gibi biliyor ve o özveriyle de çalışıyor. Hiç kimse Burak hoca üstünde spekülasyon yapmaya falan kalkmasın, tutmaz. En azından ben burada olduğum sürece tutmaz. Burak, bu işi başaracak ve büyük hoca olacak. Burak Yılmaz buradan gittiğinde çok büyük kulüplere gidecek."

21 maçta 3 galibiyet

Burak Yılmaz ile 9 haftadır kazanamayan Kayseri temsilcisi, ligin 7. haftasında yarın konuk edeceği Beşiktaş maçıyla galibiyet hasretini bitirmek istiyor.

Geçen sezonun 23. haftası öncesinde sarı-kırmızılı ekibin başına geçen Yılmaz, takımla çıktığı 21 lig müsabakasında 3 maç kazanabildi.

Kayserispor ile 8 mağlubiyet yaşayan Burak Yılmaz'ın ekibi, 10 maçta da rakipleriyle yenişemedi.

Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğünde çıkılan 21 maçta 27 gol atan Kayserispor, kalesinde 34 gol gördü.

Sezona transfer yasağıyla başlayan sarı kırmızılı ekip, ligde 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Kayserispor, puan tablosunda 17'nci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı'ndan Burak Yılmaz'a Destek - Son Dakika

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