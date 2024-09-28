Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, iç saha rakibini son 10 maçta 1 kez yenebildi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte siyah-beyazlıları 24. kez ağırlayacak. Geride kalan müsabakalarda Kayseri ekibi 8 kez kazanırken, Beşiktaş ise 9 kez sahadan galip ayrıldı, 6 maç da berabere sona erdi.
Kayserispor sahasında oynadığı son 4 mücadelede rakibini yenemezken, son 10 maçta ise 1 kez 3 puanı hanesine yazdırabildi.
İki takım arasında Kayseri'de oynanan karşılaşmalar şöyle:
1973/1974
Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0
1974/1975
Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0
1979/1980
Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1
1985/1986
Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1
2004/2005
Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2
2005/2006
Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1
2006/2007
Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 0
2007/2008
Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 0
2008/2009
Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0
2009/2010
Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2
2010/2011
Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0
2011/2012
Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0
2012/2013
Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 0
2013/2014
Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 3
2015/2016
Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2
2016/2017
Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1
2017/2018
Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1
2018/2019
Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 2
2019/2020
Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1
2020/2021
Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2
2021/2022
Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3
2022/2023
Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2
2023/2024
Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor Beşiktaş'ı Konuk Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?